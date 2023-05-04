04.05.2023 16:31 Дмитро Колонєй
На вулицях, дитячих майданчиках та парках міста наводять лад комунальники Харкова
Про хід робіт з впорядкування розаовіли у комунальних підприємствах «Харківблагоустрій» та «Харківзеленбуд».
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківблагоустрій» та СКП «Харківзеленбуд», фахівці підприємтсва продовжують наводити лад у житлових мікрорайонах та на території Слобідського району в цілому:
-
прибрали у парку Машинобудівників та «Космічному містечку»;
-
вивезли сміття, вирубали поросль на вул. Державінській;
-
скосили траву на пр. Героїв Сталінграда, пр. Гагаріна, бул. Жасминовому, вул. Плеханівській, вул. Матросова;
-
пофарбували лавки, сегменти клумб та огорож на прибудинковій території на вул. Аерофлотській, пр. Героїв Сталінграда, вул. Оренбурзькій, пр. Гагаріна, пр. Льва Ландау, бул. Жасминовому;
-
завозять пісок га пісочниці дитячих майданчиків;
-
висадили молоді клени перед ігровою зоною «Фортеця» у пров. Зерновому;
-
висаджують квіти на клумбах по району.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0