    
Главная Новини Харкова ЖКГ На вулицях, дитячих майданчиках та парках міста наводять лад комунальники Харкова
04.05.2023  16:31   Дмитро Колонєй

На вулицях, дитячих майданчиках та парках міста наводять лад комунальники Харкова

Про хід робіт з впорядкування розаовіли у комунальних підприємствах «Харківблагоустрій» та «Харківзеленбуд».

Наводять лад на вулицях, дитячих майданчиках та парках Харкова комунальники
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківблагоустрій» та СКП «Харківзеленбуд», фахівці підприємтсва продовжують наводити лад у житлових мікрорайонах та на території Слобідського району в цілому:
  • прибрали у парку Машинобудівників та «Космічному містечку»;
  • вивезли сміття, вирубали поросль  на вул. Державінській;
  • скосили траву на пр. Героїв Сталінграда, пр. Гагаріна, бул. Жасминовому, вул. Плеханівській, вул. Матросова;
  • пофарбували лавки, сегменти клумб та огорож на прибудинковій території на вул. Аерофлотській, пр. Героїв Сталінграда, вул. Оренбурзькій, пр. Гагаріна, пр. Льва Ландау, бул. Жасминовому;
  • завозять пісок га пісочниці дитячих майданчиків;
  • висадили молоді клени  перед ігровою зоною «Фортеця» у пров. Зерновому;
  • висаджують квіти на клумбах по району.

Наводять лад на вулицях, дитячих майданчиках та парках Харкова комунальники

Наводять лад на вулицях, дитячих майданчиках та парках Харкова комунальники

Наводять лад на вулицях, дитячих майданчиках та парках Харкова комунальники

 


Источник:   Міськрада
 Тэги:  прибирання, впорядкування, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.05 ЖКГ Комунальники Харкова провели весняне впорядкування міста 01.05 ЖКГ У Харкові в Саржиному Яру здійснюють генеральне прибирання (фото)   27.04 ЖКГ Комунальники проводять весняний благоустрій вулиць, проспектів та парків Харкова (фото)
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 