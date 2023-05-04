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04.05.2023  15:36   Дмитро Колонєй

У Харкові тепер можна оформити біометричні документи ще в одному ЦНАПі

Така можливість буде у мешканців Харкова з 5 травня 2023 року.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, з 5 травня 2023 року громадяни зможуть оформити біометричні документи ще в одному територіальному підрозділі Центру надання адміністративних послуг міста Харкова - Індустріальному.
 
Зареєструватися в електронній черзі можна вже зараз за посиланням.
 
А загалом оформити біометричні документи можна в шести територіальних підрозділах:
 
  • Регіональний центр послуг (пр.Тракторобудівників, 144);
  • ЦНАП Шевченківського району (пр. Науки, 17-а);
  • ЦНАП Немишлянського району (пр. Петра Григоренка, 17);
  • ЦНАП Київського району (вул. Чернишевська, 55);
  • ЦНАП Холодногірського району (вул. Благовіщенська, 34);
  • ЦНАП Індустріального району (пр. Архітектора Альошина, 11).
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, де та як у Харкові можна відновити посвідчення водія.
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  послуга, цнап, харків
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