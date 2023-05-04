04.05.2023 15:36 Дмитро Колонєй
У Харкові тепер можна оформити біометричні документи ще в одному ЦНАПі
Така можливість буде у мешканців Харкова з 5 травня 2023 року.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Міськраду, з 5 травня 2023 року громадяни зможуть оформити біометричні документи ще в одному територіальному підрозділі Центру надання адміністративних послуг міста Харкова - Індустріальному.
Зареєструватися в електронній черзі можна вже зараз за посиланням
.
А загалом оформити біометричні документи можна в шести територіальних підрозділах:
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Регіональний центр послуг (пр.Тракторобудівників, 144);
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ЦНАП Шевченківського району (пр. Науки, 17-а);
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ЦНАП Немишлянського району (пр. Петра Григоренка, 17);
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ЦНАП Київського району (вул. Чернишевська, 55);
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ЦНАП Холодногірського району (вул. Благовіщенська, 34);
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ЦНАП Індустріального району (пр. Архітектора Альошина, 11).
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