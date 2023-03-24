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24.03.2023  12:55   Віталій Хінєвіч

Нова пошта представила оновлений «Сейф-сервіс»

Відтепер покупцю не потрібно робити 100-200 грн передплати на карту продавця, а продавець отримує безкоштовну зворотну доставку у разі відмови від товару.

Нова пошта
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Нову пошту.
 
Онлайн-покупка через «Сейф-сервіс» здійснюється виключно через мобільний додаток Нової пошти, у якому покупець отримує повідомлення із номером накладної та можливістю сплатити замовлення.
 
Після оплати товару в додатку кошти не йдуть одразу на рахунок продавця, а резервуються. Таким чином, покупець має можливість оглянути посилку у відділенні та уникає ризику із передплатою незнайомим продавцям на карту. І тільки після того, як він оглянув і забрав посилку, кошти перераховуються продавцю на картку.
 
При цьому дані платіжних карток для обох сторін залишаються конфіденційними. Якщо товар не підійшов, і покупець відмовився від посилки, то вона повертається назад до продавця безкоштовно, а гроші за товар автоматично повертаються покупцеві.
 
Для продавців «Сейф-сервіс» безкоштовний, а покупець сплачує комісію за грошовий переказ. До кінця травня акційна вартість сервісу складає 20 гривень, незалежно від вартості посилки.
 
Як скористатися «Сейф-сервісом»:
 
  • Продавець самостійно створює експрес-накладну у мобільному додатку Нової пошти.
  • У розділі Додаткові послуги продавець обирає та натискає Сейф-сервіс.
  • Щойно буде створена експрес-накладна, покупець отримує push-повідомлення з її номером. Він має 2 доби, щоб сплатити замовлення через мобільний додаток Нової пошти.
  • Щойно посилка прибуде у відділення, покупець її оглядає і приймає рішення про покупку. Якщо забирає замовлення – за 30 хвилин кошти за товар перераховуються на картку продавця. У разі відмови від посилки, вона повертається безкоштовно продавцю, а вартість товару і комісія за грошовий переказ повертаються покупцю на рахунок.
Посилка, оформлена через «Сейф-сервіс», може зберігатися у відділенні п’ять днів. На шостий день вона автоматично повернеться до відправника, кошти – покупцю, а угоду буде скасованою. «Сейф-сервіс» надає фінтех-компанія НоваПей, що входить до групи компаній Нової пошти.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Укрпошта знижує тарифи на відправлення до Німеччини.
 

Источник:   Нова пошта
 Тэги:  нова пошта, послуга
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