23.03.2023 14:45 Віталій Хінєвіч

Укрпошта знижує тарифи на відправлення до Німеччини

З 1 квітня українці зможуть відправляти посилки до Німеччини зі знижкою -60% від вартості.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Нові тарифи стануть доступними як українцям, чиї родичі або друзі живуть у цій країні, так і підприємцям, які продають свої товари за кордон.

Відправлення посилки вагою до 3 кг коштуватиме 13,7 дол. (близько 500 грн), вагою 7 кг – 21,6 дол. (близько 750 грн). Для легких відправлень продовжують діяти тарифи на дрібні пакети від 5,6 дол. (близько 205 грн). Відправити посилку можна з будь-якого відділення Укрпошти з доставкою в будь-який населений пункт Німеччини.

Німеччина стала п’ятою країною, на відправлення до якої діють спеціальні тарифи. Ще у січні вартість доставки до Литви, Латвії, Естонії була знижена до -45%, а на пересилання посилок EMS з України в Польщу – на -75%.

Оформити відправлення можна у поштових відділеннях Укрпошти та в особистому онлайн-кабінеті, а також за допомогою мобільного застосунку національного оператора поштового зв’язку.



