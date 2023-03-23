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23.03.2023  14:45   Віталій Хінєвіч

Укрпошта знижує тарифи на відправлення до Німеччини

З 1 квітня українці зможуть відправляти посилки до Німеччини зі знижкою -60% від вартості.

Укрпошта
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
 
Нові тарифи стануть доступними як українцям, чиї родичі або друзі живуть у цій країні, так і підприємцям, які продають свої товари за кордон.
 
Відправлення посилки вагою до 3 кг коштуватиме 13,7 дол. (близько 500 грн), вагою 7 кг – 21,6 дол. (близько 750 грн). Для легких відправлень продовжують діяти тарифи на дрібні пакети від 5,6 дол. (близько 205 грн). Відправити посилку можна з будь-якого відділення Укрпошти з доставкою в будь-який населений пункт Німеччини.
 
Німеччина стала п’ятою країною, на відправлення до якої діють спеціальні тарифи. Ще у січні вартість доставки до Литви, Латвії, Естонії була знижена до -45%, а на пересилання посилок EMS з України в Польщу – на -75%.
 
Оформити відправлення можна у поштових відділеннях Укрпошти та в особистому онлайн-кабінеті, а також за допомогою мобільного застосунку національного оператора поштового зв’язку.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Нова пошта відкрила ще одне відділення у Польщі.
 

Источник:   Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
 Тэги:  укрпошта, тариф
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