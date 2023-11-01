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01.11.2023  12:30   Рита Парфенова

З 1 листопада в Україні подорожчання електроенергії: кого торкнеться та наскільки

З середи, 1 листопада, в Україні змінюються тарифи на електроенергію для непобутових споживачів

тарифи

Як передає РЕДПОСТ, тарифи змінюються згідно з рішенням НКРЕКУ.

За новими розцінками платитимуть за електрику малі непобутові споживачі.

Отже, на листопад 2023 року ПрАТ «ХАРКІВЕНЕРГОБУТ» встановив для малих непобутових споживачів такы тарифи:

для споживачів, приэднанних до системи розподілу/передачі АТ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО"

  • за 1 клас напруги, з ПДВ - 6 734,568 гривні на мегаватгодину (було 6 410,916);
  • за 2 клас напруги, з ПДВ - 8 265,288 гривні на мегаватгодину (було 7 941,636);

для споживачів, приэднанних до системи розподілу/передачі АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"

  • за 1 клас напруги, з ПДВ - 6 767,268 гривні на мегаватгодину (було 6 443,616);
  • за 2 клас напруги, з ПДВ - 8 512,152 гривні на мегаватгодину (було 8 188,500);

для споживачів, приэднанних до системи розподілу/передачі НЕК "УКРЕНЕРГО"

  • за 1 клас напруги, з ПДВ - 6 245,928 гривні на мегаватгодину (було 5 922,276);

У компанії зазначають, що зміни у тарифах відбуваються щомісяця, згідно з рішенням Національної комісії, яка здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг.





 

Источник:   ПрАТ «ХАРКІВЕНЕРГОБУТ»
 Тэги:  тариф, електроенергія
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