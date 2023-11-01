З 1 листопада в Україні подорожчання електроенергії: кого торкнеться та наскільки

З середи, 1 листопада, в Україні змінюються тарифи на електроенергію для непобутових споживачів
Як передає РЕДПОСТ, тарифи змінюються згідно з рішенням НКРЕКУ.
За новими розцінками платитимуть за електрику малі непобутові споживачі.
Отже, на листопад 2023 року ПрАТ «ХАРКІВЕНЕРГОБУТ» встановив для малих непобутових споживачів такы тарифи:
для споживачів, приэднанних до системи розподілу/передачі АТ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО"
для споживачів, приэднанних до системи розподілу/передачі АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"
для споживачів, приэднанних до системи розподілу/передачі НЕК "УКРЕНЕРГО"
У компанії зазначають, що зміни у тарифах відбуваються щомісяця, згідно з рішенням Національної комісії, яка здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг.
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