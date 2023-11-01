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01.11.2023  12:50   Віталій Хінєвіч

Ворожим обстрілом у Харківській області поранено жінку

1 листопада окупанти здійснили обстріл села Зелений Гай.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
1 листопада близько 11:30 відбувся ворожий обстріл села Зелений Гай Борівської територіальної громади. Поранення отримала 61-річна жінка. Її доставили до районної лікарні.
 
На місце події виїхали слідчо-оперативна група, експерти та вибухотехніки.
 
За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що наслідки удару по Харківщині керованими авіабомбами показали в прокуратурі.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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