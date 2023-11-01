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01.11.2023  13:15   Віталій Хінєвіч

38 студентів ХПІ стали учасниками унікальної програми подвійних дипломів для українських біженців у Німеччині

У жовтні 2023 року тридцять вісім студентів різних спеціальностей харківського Політеху розпочали навчання за програмою подвійних дипломів DSG:2.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Національний технічний університет «Харківський політехнічний iнститут».
 
Студенти другого курсу ХПІ були зараховані до німецького вишу на перший курс і за умови успішного навчання отримають по закінченню два дипломи бакалавра – харківського Політеху та OVGU.
 
Вісімнадцять майбутніх інженерів здобуватимуть фундаментальні знання у галузі електротехніки, пʼять осіб обрали машинобудування, пʼятнадцять студентів – хімічну сферу.
 
Варто зазначити, що програма подвійних дипломів DSG:2 дозволяє українським абітурієнтам, які у статусі біженців перебувають у Німеччині, одночасно вступити до НТУ «ХПІ» та OVGU, а після успішного навчання отримати два дипломи: українського та німецького університетів-партнерів.
 
Це новий етап проєкту для магістрів DSG (Deutschsprachige Studiengänge), який реалізується Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут» та Магдебурзьким університетом ім. Отто-фон-Геріке понад 15 років.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що в Україні студенти-бюджетники можуть втратити місце за відказ від роботи.
 
Источник:   Національний технічний університет «Харківський політехнічний iнститут»
 Тэги:  харків, освіта
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