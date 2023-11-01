01.11.2023 13:15 Віталій Хінєвіч

38 студентів ХПІ стали учасниками унікальної програми подвійних дипломів для українських біженців у Німеччині

У жовтні 2023 року тридцять вісім студентів різних спеціальностей харківського Політеху розпочали навчання за програмою подвійних дипломів DSG:2.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Національний технічний університет «Харківський політехнічний iнститут».

Студенти другого курсу ХПІ були зараховані до німецького вишу на перший курс і за умови успішного навчання отримають по закінченню два дипломи бакалавра – харківського Політеху та OVGU.

Вісімнадцять майбутніх інженерів здобуватимуть фундаментальні знання у галузі електротехніки, пʼять осіб обрали машинобудування, пʼятнадцять студентів – хімічну сферу.

Варто зазначити, що програма подвійних дипломів DSG:2 дозволяє українським абітурієнтам, які у статусі біженців перебувають у Німеччині, одночасно вступити до НТУ «ХПІ» та OVGU, а після успішного навчання отримати два дипломи: українського та німецького університетів-партнерів.

Це новий етап проєкту для магістрів DSG (Deutschsprachige Studiengänge), який реалізується Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут» та Магдебурзьким університетом ім. Отто-фон-Геріке понад 15 років.

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