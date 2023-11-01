В Україні студенти-бюджетники можуть втратити місце за відказ від роботи

Ця ініціатива включена до законопроекту, спрямованого на реформування системи фінансування вищої освіти з бюджету, повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Освіту.ua

Законопроект передбачає, що студенти повинні укласти договір про працевлаштування упродовж одного місяця з моменту отримання пропозиції від територіального підрозділу зайнятості населення. Зазначений договір передбачатиме працевлаштування студента після завершення навчання протягом строку, який не може бути менший за три роки.

Такі студенти, які не укладуть договір про працевлаштування відповідно до отриманої пропозиції від центру зайнятості, будуть переведені на контрактне навчання. У разі відмови від контракту їх можуть відрахувати з навчального закладу вищої освіти.

Зазначений законопроект також передбачає внесення змін до законодавства з метою запровадження системи державних грантів на оплату навчання для здобуття вищої освіти.

Наразі цей законопроект перебуває на стадії громадського обговорення.

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