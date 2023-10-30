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30.10.2023  11:30   Рита Парфенова

У метрошколі Харкова побільшало учнів

Зросла кількість харківських школярів, які навчатимуться офлайн.


РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду, у новій чверті в метрошколі розпочинають навчання вже 1388 учнів, що на 200 більше, ніж до осінніх канікул.

Зараз у школі сформовано 75 навчальних класів усіх вікових груп.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що мер Харкова Ігор Терехов розповів про розвиток метрошколи.
Источник:   ХМР
 Тэги:  метро, школа, освіта, харків
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