20.10.2023 12:01 Рита Парфенова

У Харкові є запит на збільшення офлайн навчання школярів: Ігор Терехов розповів про розвиток метрошколи

Метрошколу у Харкові вже відвідують 1187 учнів (1 вересня було близько однієї тисячі), працюють 65 класів (було 60).



РЕДПОСТ

Про це сьогодні в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

Він додав, що є запит на те, щоб збільшувати їх кількість.



«Також ми почали будівництво першої «підземної» школи, де у дві зміни зможуть навчатися 900 школярів. У місті мають з'являтися такі школи, щоб діти могли навчатися в безпечних умовах», - зазначив мер.

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У бесіді з журналістами мер Харкова розповів про подальші плани розвитку метрошколи.

«І ще є охочі, які хочуть навчатися. Цей проєкт - успішний. Ми плануємо збудувати ще два-три кабінети, зараз проводяться проєктні роботи. Також є плани щодо будівництва справжніх «підземних» шкіл. Працюємо над цим разом із нашим департаментом та урядом», - зазначив мер.



Ігор Терехов також повідомив, що діти продовжать безкоштовно харчуватися в метрошколі, а на канікулах там утеплять проходи.

За словами Ігоря Терехова, зараз у школах Харкова в різних форматах навчаються 112 тис. дітей, з яких близько 70 тис. перебувають у самому місті.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у метрошколі можуть навчатися діти як із комунальних, так і з приватних навчальних закладів Харкова.