У Харкові є запит на збільшення офлайн навчання школярів: Ігор Терехов розповів про розвиток метрошколи

Метрошколу у Харкові вже відвідують 1187 учнів (1 вересня було близько однієї тисячі), працюють 65 класів (було 60).
Про це сьогодні в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
Він додав, що є запит на те, щоб збільшувати їх кількість.
«Також ми почали будівництво першої «підземної» школи, де у дві зміни зможуть навчатися 900 школярів. У місті мають з'являтися такі школи, щоб діти могли навчатися в безпечних умовах», - зазначив мер.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у метрошколі можуть навчатися діти як із комунальних, так і з приватних навчальних закладів Харкова.
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