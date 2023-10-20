Продавчиню, яка відпустила алкоголь та цигарки неповнолітній, виявили на Харківщині

У Краснокутській громаді поліцейські викрили факти порушення правил торгівлі алкоголем та тютюновими виробами.
У зв'язку з цим порушено адміністративні протоколи щодо фізичної особи підприємця згідно із ч. 2 ст. 156 та ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Раніше РЕДПОСТ писав, що Державна екологічна інспекція у Харківській області наполягає на притягненні до адміністративної відповідальності порушника заборони на спалювання трави в межах міста.
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Емоційно яскравий день – треба бути готовим до несподіванок та вчасно гасити конфлікти. Можливі нові знайомства, зокрема романтичні.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Протягом усього дня очікується сильний дощ, який ввечері послабшає.
Сьогодні відзначаються Дні кредитних спілок, кухарі, авіадиспетчери та боротьби із захворюванням на рак молочної залози.
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