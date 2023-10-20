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20.10.2023  11:34   Рита Парфенова

Продавчиню, яка відпустила алкоголь та цигарки неповнолітній, виявили на Харківщині

У Краснокутській громаді поліцейські викрили факти порушення правил торгівлі алкоголем та тютюновими виробами.

продала алкоголь непонолітній
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, порушення виявили під час перевірки в одному із магазинів у селі Костянтинівка. Правоохоронці зафіксували випадок, коли продавець незаконно продав слабоалкогольний напій та цигарки неповнолітній особі. Крім цього було встановлено, що підприємець провадив торгівлю без відповідної ліцензії.
 

У зв'язку з цим порушено адміністративні протоколи щодо фізичної особи підприємця згідно із ч. 2 ст. 156 та ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Відповідні адміністративні матеріали передані до розгляду адміністративної комісії та Краснокутського районного суду.
 

Раніше РЕДПОСТ писав, що Державна екологічна інспекція у Харківській області наполягає на притягненні до адміністративної відповідальності порушника заборони на спалювання трави в межах міста.

 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  поліція, харків
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