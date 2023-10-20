Окупанти обстріляли Куп'янський район Харківщині: є постраждалий (фото)

Внаслідок обстрілів на території Куп'янщини був поранений цивільний мешканець.
Прокурори спільно зі слідчими поліції вживають всі необхідні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.
Раніше РЕДПОСТ писав що протягом минулої доби населені пункти в Чугуївському, Ізюмському та Куп'янському районах зазнали ворожих обстрілів з артилерії, мінометів, ракет та іншого озброєння.
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