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20.10.2023  10:54   

Окупанти обстріляли Куп'янський район Харківщині: є постраждалий (фото)

Внаслідок обстрілів на території Куп'янщини був поранений цивільний мешканець.

Новини Харкова: ворог обстріляв Кучерівку та Куп'янськ-Вузловий
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
За даними слідства, 20 жовтня близько о 7:30 російські військовослужбовці обстріляли село Кучерівка в Куп'янському районі. Унаслідок обстрілу, 39-річний цивільний чоловік отримав мінно-вибухову травму.
 
Також вночі цього дня ворог здійснив ракетний удар по селищу Куп'янськ-Вузловий. За попередніми даними, обстріл близько12-ої години ночі був виконаний двома ракетами типу С-300. Одна з ракет влучила недалеко від місцевих магазинів, а інша приземлилася біля залізничної станції.
 
За процесуальним керівництвом Куп'янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування щодо порушення законів та звичаїв війни згідно з частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.
 
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Прокурори спільно зі слідчими поліції вживають всі необхідні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.

Раніше РЕДПОСТ писав що протягом минулої доби населені пункти в Чугуївському, Ізюмському та Куп'янському районах зазнали ворожих обстрілів з артилерії, мінометів, ракет та іншого озброєння.

Новини Харкова: ворог обстріляв Кучерівку та Куп'янськ-Вузловий

Новини Харкова: ворог обстріляв Кучерівку та Куп'янськ-Вузловий

Новини Харкова: ворог обстріляв Кучерівку та Куп'янськ-Вузловий

Новини Харкова: ворог обстріляв Кучерівку та Куп'янськ-Вузловий

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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