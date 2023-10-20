На Харківщині поранені дві людини через обстріл окупантів

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, протягом минулої доби населені пункти в Чугуївському, Ізюмському та Куп'янському районах зазнали ворожих обстрілів з артилерії, мінометів, ракет та іншого озброєння.

Зокрема, обстрілів зазнали:

Місто Вовчанськ, Чугуївський район: пошкоджено будинок дитячої та юнацької творчості та 4 житлові будинки;

поранені чоловіки у віці 57 та 69 років. Село Підлиман, Ізюмський район: зафіксовано влучання ворожої ракети на територію приватного подвір'я;

пошкоджено сарай та дах будинку. Село Піски-Радьківські, Ізюмський район: пошкоджено 2 приватні будинки та господарчі споруди через обстріл з РСЗВ "Ураган." Смт Куп'янськ-Вузловий, Куп'янський район: близько опівночі був ракетний удар, зафіксовано влучання ракети в землю№

пошкоджено навколишні крамниці, але постраждалих серед цивільного населення немає.

Обстріли і ракетні удари спричиняють значні матеріальні збитки і загрозу життю та безпеці громадян. Українські війська продовжують захищати свої позиції та населені пункти від агресора та надавати відсіч на всіх напрямках.

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