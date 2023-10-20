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20.10.2023  08:39   Рита Парфенова

На Харківщині поранені дві людини через обстріл окупантів

Дві цивільних людини отримали поранення внаслідок військової агресії рф у місті Вовчанськ на Харківщині.


Близько опівночі ворог завдав ракетного удару по смт Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району
Фото: ХОВА
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, протягом минулої доби населені пункти в Чугуївському, Ізюмському та Куп'янському районах зазнали ворожих обстрілів з артилерії, мінометів, ракет та іншого озброєння.

Зокрема, обстрілів зазнали:

  1. Місто Вовчанськ, Чугуївський район:

    • пошкоджено будинок дитячої та юнацької творчості та 4 житлові будинки;
    • поранені чоловіки у віці 57 та 69 років.

  2. Село Підлиман, Ізюмський район:

    • зафіксовано влучання ворожої ракети на територію приватного подвір'я;
    • пошкоджено сарай та дах будинку.

  3. Село Піски-Радьківські, Ізюмський район:

    • пошкоджено 2 приватні будинки та господарчі споруди через обстріл з РСЗВ "Ураган."

  4. Смт Куп'янськ-Вузловий, Куп'янський район:

    • близько опівночі був ракетний удар, зафіксовано влучання ракети в землю№
    • пошкоджено навколишні крамниці, але постраждалих серед цивільного населення немає.

Обстріли і ракетні удари спричиняють значні матеріальні збитки і загрозу життю та безпеці громадян. Українські війська продовжують захищати свої позиції та населені пункти від агресора та надавати відсіч на всіх напрямках.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 20 жовтня 2023 року.

 

Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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