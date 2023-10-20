На Харківщині поранені дві людини через обстріл окупантів

Дві цивільних людини отримали поранення внаслідок військової агресії рф у місті Вовчанськ на Харківщині.
Зокрема, обстрілів зазнали:
Місто Вовчанськ, Чугуївський район:
Село Підлиман, Ізюмський район:
Село Піски-Радьківські, Ізюмський район:
Смт Куп'янськ-Вузловий, Куп'янський район:
Обстріли і ракетні удари спричиняють значні матеріальні збитки і загрозу життю та безпеці громадян. Українські війська продовжують захищати свої позиції та населені пункти від агресора та надавати відсіч на всіх напрямках.
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