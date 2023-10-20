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20.10.2023  08:15   Рита Парфенова

На Харківщині наші воїни відбили 30 атак ворога

Військові рф намагається прорвати оборону у районі населених пунктів Синьківка та Іванівка, але українські війська вкотре успішно надають відсіч противнику.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, минулої доби ворог з авіації здійснив обстріл населених пунктів Петропавлівка, Подоли та Піщане у Харківської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

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Бойова ситуація в Харківській області наступна:
  • на Слобожанському напрямку спостерігається військова присутність противника в прикордонних районах, окупанти здійснюють активну диверсійну діяльність з метою перешкодити перекиданню українських військ на найбільш загрозливі напрямки. Також зафіксована збільшена щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області;
  • на Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 30 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області, а також 12 атак біля Надії Луганської області.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 19 жовтня 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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