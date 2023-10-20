На Харківщині наші воїни відбили 30 атак ворога

Військові рф намагається прорвати оборону у районі населених пунктів Синьківка та Іванівка, але українські війська вкотре успішно надають відсіч противнику.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, минулої доби ворог з авіації здійснив обстріл населених пунктів Петропавлівка, Подоли та Піщане у Харківської області.
Під артилерійським вогнем опинилися близько 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 19 жовтня 2023 року.
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