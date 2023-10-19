19.10.2023 19:50 Віталій Хінєвіч

На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили більше 10 атак ворога

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали населені пункти: Одрадне, Колодязне, Тополі Харківської області.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили більше 10 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області та ще близько 10 атак противника в районі Надії Луганської області.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Петропавлівка, Подоли та Піщане Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, зокрема: Синьківка, Іванівка, Кислівка, Крохмальне, Піщане, Берестове Харківської області.