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19.10.2023  19:50   Віталій Хінєвіч

На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили більше 10 атак ворога

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали населені пункти: Одрадне, Колодязне, Тополі Харківської області.
 
На Куп’янському напрямку українські воїни відбили більше 10 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області та ще близько 10 атак противника в районі Надії Луганської області. 
 
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Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Петропавлівка, Подоли та Піщане Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, зокрема: Синьківка, Іванівка, Кислівка, Крохмальне, Піщане, Берестове Харківської області.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині прикордонники «демілітаризували» російську гармату.
 
Источник:   Генеральний штаб ЗСУ
 Тэги:  харків
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