19.10.2023 20:15 Віталій Хінєвіч

На Харківщині чоловік продавав метадон, який отримував для лікування

Правоохоронці повідомили про підозру мешканцю Чугуївського району за збут наркотиків.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

42-річний мешканець села Таранівка перебував на обліку в рамках замісної підтримувальної терапії для хворих з наркотичною залежністю в медичних закладах Харківської області. Наркотичний засіб «Метадон-ЗН» він отримував під час лікування, а потім реалізовував мешканцям Зміївської ОТГ.

17 жовтня працівники поліції провели санкціонований обшук в помешканні зловмисника, в ході якого виявили та вилучили документацію на отримання "метадону" в різних центрах та наркотичний засіб. Речові докази вилучені та направлені на експертизу.

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Слідчі відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Щодо зловмисника обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.