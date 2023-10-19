    
Главная Новини Харкова ЖКГ Енергетики повернули світло в ще одне село Харківської області
19.10.2023  20:45   Віталій Хінєвіч

Енергетики повернули світло в ще одне село Харківської області

Фахівці Ізюмського району електричних мереж АТ "Харківобленерго" частково відновили електропостачання у селі Донецьке Оскільської територіальної громади, передає РЕДПОСТ .

 
Як розповів керівник Ізюмського РЕМ Віталій Борщ, цей населений пункт був знеструмлений ще на початку війни.
 
"Тут знаходилася переправа росіян, звідси вони розпочинали оточення і захоплення Ізюма. Відповідно тут точилися запеклі бої, внаслідок яких постраждали наші електромережі. Щоб заживити село, довелося відновити високовольтну лінію 10 кВ, відремонтувати дві підстанції, повністю замінити перебиті дроти та пошкоджені електричні опори в самому населеному пункті", - зазначив Віталій Борщ.  
 
За його словами, повернення електрики сюди має велике значення, адже село не газифіковане.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
"До війни тут проживали близько 100 сімей, зараз - 50. Наразі 20% споживачів уже підключені. Повністю електропостачання буде відновлено у листопаді", - запевнив очільник місцевого РЕМ.
 
Фахівці районного підрозділу також продовжують ремонтні роботи у селах Вірнопілля та Топольське цієї ж громади.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що в Індустріальному районі Харкова оперативно усувають аварії на водоводах.
 
Источник:   Харківобленерго
 Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
19.10 ЖКГ В Індустріальному районі Харкова оперативно усувають аварії на водоводах 18.10 ЖКГ Комунальники у Шевченківському районі Харкова оперативно усувають аварії на водоводах 17.10 ЖКГ На Харківщині до села на кордоні з Донецькою областю повернули світло
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 