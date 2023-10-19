19.10.2023 20:45 Віталій Хінєвіч

Енергетики повернули світло в ще одне село Харківської області

Фахівці Ізюмського району електричних мереж АТ "Харківобленерго" частково відновили електропостачання у селі Донецьке Оскільської територіальної громади, передає РЕДПОСТ .

Як розповів керівник Ізюмського РЕМ Віталій Борщ, цей населений пункт був знеструмлений ще на початку війни.

"Тут знаходилася переправа росіян, звідси вони розпочинали оточення і захоплення Ізюма. Відповідно тут точилися запеклі бої, внаслідок яких постраждали наші електромережі. Щоб заживити село, довелося відновити високовольтну лінію 10 кВ, відремонтувати дві підстанції, повністю замінити перебиті дроти та пошкоджені електричні опори в самому населеному пункті", - зазначив Віталій Борщ.

За його словами, повернення електрики сюди має велике значення, адже село не газифіковане.

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"До війни тут проживали близько 100 сімей, зараз - 50. Наразі 20% споживачів уже підключені. Повністю електропостачання буде відновлено у листопаді", - запевнив очільник місцевого РЕМ.

Фахівці районного підрозділу також продовжують ремонтні роботи у селах Вірнопілля та Топольське цієї ж громади.