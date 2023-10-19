19.10.2023 15:45 Віталій Хінєвіч

В Індустріальному районі Харкова оперативно усувають аварії на водоводах

Ремонтники Індустріального району комплексу «Харківводопостачання» з початку року переклали понад 650 метрів водоводів, ліквідували 279 аварійних ситуацій на ділянках трубопроводів, упорядкували 226 оглядових колодязів та 23 водорозбірні колонки, замінили 22 люки та встановили 16 пожежнихгідрантів, передає РЕДПОСТ .

Як повідомив начальник служби зовнішніх водопровідних мереж Індустріального району Володимир Сундук, оперативне усунення всіх позаштатних ситуацій на мережах для своєчасного відновлення подачі води споживачам, це завжди прерогатива у ремонтників району.

Зокрема, вчора закінчили комплекс відновлювальних робіт на складному пошкодженні водоводу на вулиці Олександра Зубарєва. Ремонтували на значній глибині залягання, до того ж поряд проходять різні допоміжні комунікації. Місце протікання визначили за допомогою спеціалістів лабораторії діагностики. Також відреставрували оглядові колодязі на вулиці Рибалко», - поінформував Володимир Сундук.

За його словами, майстри ділянки намагаються негайно брати в роботу всі аварії, що виникають на об'єктах, особливо, якщо усунення з відключенням водопостачання.

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«При ліквідації пошкодження на водоводах одночасно контролюємо обладнання, міняємо люки, пожежні гідранти і, зокрема, засувки. Так, з початку року встановили 16 нових засувок, що значно полегшить перепідключення напору води під час ремонтних робіт. А для абонентів - скоротить до мінімуму кількість відключених будинків», - зазначив начальник служби зовнішніх водопровідних мереж.