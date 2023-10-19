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19.10.2023  11:48   Рита Парфенова

Знайти найближче укриття під час тривоги: у Харкові запустили чат-бот

У Харкові запустили послугу Найближче укриття, завдяки який можна прокласти найшвидший маршрут до безпечного місця під час повітряної привоги


Фото: DIGITAL KHARKIV

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради нова опція «Найближче укриття» з'явилася у чат-боті «Харків - твій дім»

Цей функціонал дозволить лише за допомогою геопозиції прокласти найшвидший маршрут до найближчого укриття, у разі небезпеки.

Як це працює:

  • у меню чат-бота обираєте опцію «знайти найближче укриття»:
  • шерите свою геопозицію.
  • отримуєте карту з пʼятьма найближчими укриттями, в радіусі 2 кілометрів, до яких можна прокласти маршрут.

Звертаємо увагу, що під час повітряної тривоги необхідно дотримуватись норм безпеки та пройти до найближчого укриття.

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У розробці нової функції прийняла участь IT-компанія «Sigma Software», яка на волонтерських засадах разом з командою міста розробила та допомагає розвивати чат-бот «Харків - твій дім».

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові будується перша підземна школа, в якій навіть під час ракетних загроз зможуть навчатися діти.

 

Источник:   DIGITAL KHARKIV
 Тэги:  чат-юот, укриття, харків
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