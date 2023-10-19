Знайти найближче укриття під час тривоги: у Харкові запустили чат-бот

У Харкові запустили послугу Найближче укриття, завдяки який можна прокласти найшвидший маршрут до безпечного місця під час повітряної привоги
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради нова опція «Найближче укриття» з'явилася у чат-боті «Харків - твій дім»
Цей функціонал дозволить лише за допомогою геопозиції прокласти найшвидший маршрут до найближчого укриття, у разі небезпеки.
Як це працює:
Звертаємо увагу, що під час повітряної тривоги необхідно дотримуватись норм безпеки та пройти до найближчого укриття.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові будується перша підземна школа, в якій навіть під час ракетних загроз зможуть навчатися діти.
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