19.10.2023 11:48 Рита Парфенова

Знайти найближче укриття під час тривоги: у Харкові запустили чат-бот

У Харкові запустили послугу Найближче укриття, завдяки який можна прокласти найшвидший маршрут до безпечного місця під час повітряної привоги



Фото: DIGITAL KHARKIV

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради нова опція «Найближче укриття» з'явилася у чат-боті «Харків - твій дім»



Цей функціонал дозволить лише за допомогою геопозиції прокласти найшвидший маршрут до найближчого укриття, у разі небезпеки.



Як це працює:

у меню чат-бота обираєте опцію «знайти найближче укриття»:

шерите свою геопозицію.

отримуєте карту з пʼятьма найближчими укриттями, в радіусі 2 кілометрів, до яких можна прокласти маршрут.

Звертаємо увагу, що під час повітряної тривоги необхідно дотримуватись норм безпеки та пройти до найближчого укриття.

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У розробці нової функції прийняла участь IT-компанія «Sigma Software», яка на волонтерських засадах разом з командою міста розробила та допомагає розвивати чат-бот «Харків - твій дім».

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові будується перша підземна школа, в якій навіть під час ракетних загроз зможуть навчатися діти.