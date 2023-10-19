Під час окупації відповідала за видачу матеріальної допомоги: на Харківщині жінка ховається від правосуддя

У Харківській області викрито ще одну колаборантку, яка в окупаційній адміністрації відповідала за видачу «матеріальної допомоги».
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, за часів окупації військами російської федерації села Курилівка Куп'янського району жінка взяла на себе роботу в окупаційній адміністрації. Вона обійняла посаду «и. о. главного специалиста отдела сектора внутренней политики Куриловского территориального отдела ВГА Купянского района» при окупаційній адміністрації.
На своїй посади колаборатка мала такі обов'язки:
Наразі підозрювана переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення її у розшук.
За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області мешканці с. Курилівка заочно повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).
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Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно з Куп’янським РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу ДКР СБУ.
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