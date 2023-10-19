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19.10.2023  12:55   Рита Парфенова

Будинок на вулиці Георгія Тарасенка відновлюють силами комунальних підприємств, – Ігор Терехов

На вулиці Георгія Тарасенка тривають відновлювальні роботи в будинку, який постраждав від ракетного удару 6 жовтня.


РЕДПОСТ

Про відновлювальні роботі після ракетного удару вранці 6 жовтня 2023 року по Основ'янському району Харкова розповів міський голова Ігор Терехов в інтерв'ю порталу "Новини. LIVE", передає РЕДПОСТ.

За словами мера міста, після прильоту мешканців будинку евакуювали, і всім, хто потребував, забезпечили житло в готелі.

«Зараз там проводяться відновлювальні роботи силами наших комунальних підприємств. Робитимемо експертизу, бо будинок потрібно відновити та надати людям житло. Поки що роботи ведемо коштом місцевого бюджету. Майже всі контури закрили, але цього на зиму не вистачить. Потрібні і вікна, і утеплення отворів. Тому співпрацюватимемо в цьому питанні з різними фондами, у тому числі з міжнародними», - повідомив Ігор Терехов.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 6 жовтня близько 6:45 ранку російські військові завдали ракетний удар по житлових будинках у Київському та Основ’янському районах м. Харкова.

 

Источник:   Новини. LIVE
 Тэги:  ігор терехов, харків
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