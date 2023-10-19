Будинок на вулиці Георгія Тарасенка відновлюють силами комунальних підприємств, – Ігор Терехов

На вулиці Георгія Тарасенка тривають відновлювальні роботи в будинку, який постраждав від ракетного удару 6 жовтня.
Про відновлювальні роботі після ракетного удару вранці 6 жовтня 2023 року по Основ'янському району Харкова розповів міський голова Ігор Терехов в інтерв'ю порталу "Новини. LIVE", передає РЕДПОСТ.
За словами мера міста, після прильоту мешканців будинку евакуювали, і всім, хто потребував, забезпечили житло в готелі.
«Зараз там проводяться відновлювальні роботи силами наших комунальних підприємств. Робитимемо експертизу, бо будинок потрібно відновити та надати людям житло. Поки що роботи ведемо коштом місцевого бюджету. Майже всі контури закрили, але цього на зиму не вистачить. Потрібні і вікна, і утеплення отворів. Тому співпрацюватимемо в цьому питанні з різними фондами, у тому числі з міжнародними», - повідомив Ігор Терехов.
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