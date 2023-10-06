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06.10.2023  12:51   

Комунальники Харкова наводять лад на місцях ранкових ракетних ударів (фото)

Робітники комунальних служб Харкова разом із рятувальниками та правоохоронцями ліквідують наслідки ракетних ударів по місту Харків вранці 6 жовтня 2023 року


Фото: Василь Голосний
Як повідомляє РЕДПОСТ 6 жовтня близько 6:45 ранку російські військові завдали ракетний удар по житлових будинках у Київському та Основ’янському районах м. Харкова.
 
Відомо, що на цей час у Київському районі Харкова постраждало 11 чоловіка із них 4 чоловіка госпіталізовані до медичного закладу.
 
У Основ'янському районі постраждало 15 чоловік, 8 госпіталізовані до медичних закладів із них 1 дитина (2022 року), загинула одна дитина (10 років) та жінка 1955 року народження.
 
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Наразі триває розбір завалів фахівцями ДСНС, правоохоронці фіксують наслідки ворожої агресії рф. Комунальні служби прибирають наслідки ракетного прильоту.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на місці ракетного удару, який завдали окупанти по місту вранці, 6 жовтня продовжують працювати профільні служби.

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Тэги:  ракетний удар, благоустрій, харків
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