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06.10.2023  13:20   Віталій Хінєвіч

З РСЗВ «Торнадо-С» ворог обстріляв Куп'янський район

Правоохоронці зафіксували наслідки чергових ворожих обстрілів Харківщини.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
За даними слідства, 6 жовтня приблизно о 9:00 російські військові обстріляли смт Шевченкове Куп‘янського району. Пошкоджено приватні домоволодіння, господарчі споруди. Отримав поранення 56-річний місцевий житель. За попередніми даними, удар був завданий з РСЗВ «Торнадо-С».
 
Також зранку окупанти здійснили обстріл м. Вовчанськ: травмовано 75-річну жінку та 77-річного чоловіка.
 
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Крім того, 5 жовтня приблизно о 22:45 ворог вчергове обстріляв м. Куп’янськ. Пошкоджено будинок.
 
За процесуального керівництва Куп‘янської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.
 
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харків
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