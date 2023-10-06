06.10.2023 13:20 Віталій Хінєвіч

З РСЗВ «Торнадо-С» ворог обстріляв Куп'янський район

Правоохоронці зафіксували наслідки чергових ворожих обстрілів Харківщини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 6 жовтня приблизно о 9:00 російські військові обстріляли смт Шевченкове Куп‘янського району. Пошкоджено приватні домоволодіння, господарчі споруди. Отримав поранення 56-річний місцевий житель. За попередніми даними, удар був завданий з РСЗВ «Торнадо-С».

Також зранку окупанти здійснили обстріл м. Вовчанськ: травмовано 75-річну жінку та 77-річного чоловіка.

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Крім того, 5 жовтня приблизно о 22:45 ворог вчергове обстріляв м. Куп’янськ. Пошкоджено будинок.

За процесуального керівництва Куп‘янської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.