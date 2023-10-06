06.10.2023 13:37 Рита Парфенова

У центрі Харкова ракетним ударом пошкоджено мережі водопостачання (фото)

Внаслідок ранкового ракетного удару по Київському району Харкова пошкоджені мережа водопостачання та каналізаційний колектор.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП "Харківводоканал", бригади аварійно-відновлювальних робіт швидко та ефективно відновлюють роботу систем водопостачання та водовідведення у Київському районі, які постраждали внаслідок ранкового ворожого ракетного удару.



Унаслідок обстрілу Київського району міста зруйновано ділянку магістралі діаметром 100 мм, розповів заступник генерального директора з експлуатації водопровідного господарства – директор комплексу «Харківводопостачання» Владлен Волков.

«Тимчасово призупинивши водопостачання та детально проаналізувавши характер пошкоджень, розпочали виконання відновлювальних заходів. У ході їх проведення здійснимо заміну ділянки магістралі довжиною 10 метрів. На час ремонтних робіт підвезення води здійснюється автоцистернами підприємства», – поінформував Владлен Волков.

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Заступник директора з виробництва комплексу "Харківводовідведення" Ігор Вороненко відзначив, що внаслідок вибуху сильно пошкоджено каналізаційний колектор діаметром 200 мм. Зараз тривають інтенсивні ремонтні роботи, в ході яких також здійснюється заміна певного участка мережі водовідведення.

Раніше РЕДПОСТ опублукував фоторепортаж, як робітники комунальних служб Харкова разом із рятувальниками та правоохоронцями ліквідують наслідки ракетних ударів по місту Харків вранці 6 жовтня 2023 року.

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