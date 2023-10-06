У центрі Харкова ракетним ударом пошкоджено мережі водопостачання (фото)

Внаслідок ранкового ракетного удару по Київському району Харкова пошкоджені мережа водопостачання та каналізаційний колектор.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП "Харківводоканал", бригади аварійно-відновлювальних робіт швидко та ефективно відновлюють роботу систем водопостачання та водовідведення у Київському районі, які постраждали внаслідок ранкового ворожого ракетного удару.
Унаслідок обстрілу Київського району міста зруйновано ділянку магістралі діаметром 100 мм, розповів заступник генерального директора з експлуатації водопровідного господарства – директор комплексу «Харківводопостачання» Владлен Волков.
«Тимчасово призупинивши водопостачання та детально проаналізувавши характер пошкоджень, розпочали виконання відновлювальних заходів. У ході їх проведення здійснимо заміну ділянки магістралі довжиною 10 метрів. На час ремонтних робіт підвезення води здійснюється автоцистернами підприємства», – поінформував Владлен Волков.
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