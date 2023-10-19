19.10.2023 13:20 Рита Парфенова

За спалювання трави у приватному секторі Харкова домовласника намагаються залучити до відповідальності

Державна екологічна інспекція у Харківській області наполягає на притягнення до адміністративної відповідальності порушника заборони на спалювання трави в межах міста.





Як повідомляє РЕДПОСТ, Державна екологічна інспекція у Харківській області отримала звернення щодо систематичного порушення природоохоронного законодавства, зокрема спалювання сухої рослинності на території приватних ділянок в одному з районів міста Харків.



Щоб перевірити ці факти порушення законодавства, інспектори Державної екологічної інспекції разом із представниками Харківської міської ради виїхали на місце вчинення порушень.



Під час огляду вони підтвердили факти спалювання сухої рослинності на приватній ділянці. Однак власник цієї приватної забудови відмовився пред'явити інспекторам документи, які посвідчують його особу, що перешкодило складанню протоколу про адміністративне правопорушення на місці. Після виклику інспекторів прибула патрульна поліція, але порушник відмовився спілкуватися.



Державна екологічна інспекція у Харківській області звернулась до Головного управління Національної поліції у Харківській області з проханням допомогти забезпечити явку особи, яка скоїла адміністративне правопорушення, для розгляду питання щодо її притягнення до адміністративної відповідальності.



Крім того, Державна екологічна інспекція у Харківській області надіслала листа до Харківської міської ради з проханням включити територію, де відбулося порушення природоохоронного законодавства, до постійного патрулювання з метою запобігання подібним порушенням у майбутньому.

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Спалювання трави у населених пунктах підпадає під статтю 771 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ця стаття передбачає накладення штрафу від 3060,00 гривень до 6120,00 гривень на громадян та від 15300,00 гривень до 21420,00 гривень на посадових осіб.

Раніше РЕДПОСТ писав, що жителям Харківської області нагадали про заборону спалювання листя та сухої трави.