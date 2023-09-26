26.09.2023 11:05 Віталій Хінєвіч

Жителям Харківської області нагадали про заборону спалювання листя та сухої трави

Харківське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області інформує, що при спалюванні сухостою викидаються речовини, які виділяються у процесі горіння та є шкідливими для органів дихання. На практиці такі дії завдають великої шкоди довкіллю та здоров’ю людини, передає РЕДПОСТ .

Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» не допускається спалювання промислових та побутових відходів, які є джерелами забруднення атмосферного повітря забруднюючими речовинами та речовинами з неприємним запахом або іншого шкідливого впливу, на території підприємств, установ, організацій і населених пунктів.

Але є виняток – коли це здійснюється з використанням спеціальних установок при додержанні вимог, встановлених законодавством про охорону атмосферного повітря.

Тому спалювати листя категорично забороняється. Листя, подрібнені гілки деревини рослин і трав'янисті рештки квітково-декоративних рослин та скошених газонних трав необхідно вивозити на спеціальні полігони або на відведені майданчики на підприємствах зеленого господарства для приготування компосту, садових земель та інших органічних добрив.

Раніше РЕДПОСТ писав, що багато пожеж на Харківщині сталося через випалювання сухостою.