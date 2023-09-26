Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

26.09.2023 11:31 Рита Парфенова

Протягом доби 25 вересня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 132 вибухових предмети.

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ

За минулу добу 25 вересня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 3,3 га території, з них 3850 кв.м. за допомогою машин механізованого розмінування; 5,9 км ліній електропередач у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Саперами виявлено та знешкоджено 132 одиниці ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалося 27 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 133 саперів та 54 одиниці техніки.