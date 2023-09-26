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26.09.2023  11:31   Рита Парфенова

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Протягом доби 25 вересня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 132 вибухових предмети.

сапери ДСНС у Харківській області
 
У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.
 
За минулу добу 25 вересня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 3,3 га території, з них 3850 кв.м. за допомогою машин механізованого розмінування; 5,9 км ліній електропередач у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Саперами виявлено та знешкоджено 132 одиниці ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалося 27 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 133 саперів та 54 одиниці техніки.

Усього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 3637 га території 278 км автомобільних доріг, 2626 км ЛЕП, 159,5 км залізничних колій та 201 км газопроводів. Виявлено та знешкоджено 78 тис. 269 ВНП.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 26 вересня 2023 року.

 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  розмінування, дснс, харків, агрессия россии
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