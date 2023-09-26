Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Протягом доби 25 вересня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 132 вибухових предмети.
Саперами виявлено та знешкоджено 132 одиниці ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалося 27 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 133 саперів та 54 одиниці техніки.
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 26 вересня 2023 року.
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