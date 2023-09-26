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26.09.2023  11:35   Віталій Хінєвіч

Харківське комунальне підприємство запрошує на роботу

У зв'язку з розширенням технічного парку Комунальне підприємство "Харківблагоустрій" запрошує на роботу, передає РЕДПОСТ .

 
Підприємство шукає досвідчених трактористів для роботи на колісних тракторах, водія вантажного автомобіля "МАЗ" з відповідними категоріями та слюсарів-ремонтників автотракторної техніки. 
 
Підприємство пропонує:
 
  • офіційне працевлаштування;
  • своєчасну оплату праці та соціальні гарантії; 
  • пільги зі сплати комунальних послуг, а саме: вивіз сміття, на гарячу, холодну воду та каналізацію, експлуатаційні витрати та опалення (з розрахунку на 21 м² житлової площі);
  • забезпечення спецодягом та необхідним обладнанням.
 
Телефонуйте за номером (050) 401-51-13 та приєднуйтесь до незламної команди м. Харкова.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що в Основ'янському районі Харкова комунальники підготували внутрішньобудинкові системи до опалювального періоду.
 
Источник:   "Харківблагоустрій"
 Тэги:  харків, робота
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