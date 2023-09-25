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25.09.2023  16:40   Віталій Хінєвіч

В Основ'янському районі Харкова комунальники підготували внутрішньобудинкові системи до опалювального періоду

Ремонтники ділянки Основ'янського району управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем Комплексу «Харківводовідведення» завершили підготовку внутрішньобудинкових систем до експлуатації в осінньо-зимовий сезон, передає РЕДПОСТ .

 
За словами начальника дільниці Віталія Федіна, всі внутрішньобудинкові комунікації у 815 будинках комунальної форми власності підготовлені до опалювального періоду.
 
«Заходи щодо підготовки систем холодного водопостачання та водовідведення до холодів закінчили згідно з графіком, на даний момент продовжуємо підтримуючі огляди та ремонти. Усього переклали понад 300 метрів систем холодної води та 150 метрів водовідведення. У вересні масштабно замінили мережі у будинках по вулиці Греківській, 5 та Грозненській, 38.
 
Готуємо матеріали до значного оновлення трубопроводів у будинках по вулицях Літакова, 9 та Вокзальна, 10. Щодня виконуємо понад 30 заявок від харків'ян, традиційно, реагуємо у день звернення . І також, традиційно, більшість із них стосуються так званих закупорок на внутрішньобудинкових комунікаціях водовідведення», - зазначив Віталій Федін.
 
За його словами, триває обстеження та підтримка відповідного технічного стану підвальних приміщень, особливо тих, де знаходяться тимчасові притулки.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у частині Київського району Харкова тимчасово припинять водопостачання.
 
Источник:   Харківводоканал
 Тэги:  жкг, харків
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