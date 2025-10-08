08.10.2025 08:32 Дмитро Колонєй
Харківські рятувальники знешкодили десятки одиниць вибухонебезпечних предметів
Оперативна ситуація по Харківщині на 8 жовтня 2025 року від ДСНС.
Харківські рятувальники знешкодили десятки одиниць вибухонебезпечних предметів
, протягом доби з 7 по 8 жовтня 2025 року харківські рятувальники здійснили 35 оперативних виїздів:
-
19 – на ліквідацію пожеж, 4 з яких пов’язані з ворожими обстрілами;
-
4 – проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;
-
9 – на допомогу населенню;
-
3 – інші виїзди.
Пожежі через ворожі обстріли надзвичайник загасили у
-
Куп’янському,
-
Лозівському та
-
Ізюмському районах області.
В селі Іванівка Куп’янського району внаслідок обстрілу БпЛА горіла господарча споруда та автомобіль на площі пожежі 60 м кв. Постраждалих немає.
За добу ліквідовано 7 пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 3,6 га.
Сапери ДСНС вилучили та знешкодили 80 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Вдень, у полі поблизу села Вербівка Ізюмського району підарвався трактор на невідомому вибухонебезпечному предметі, постраждав водій, 1978 року народження, техніка зазнала пошкоджень.
