    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Харківські рятувальники знешкодили десятки одиниць вибухонебезпечних предметів
08.10.2025  08:32   Дмитро Колонєй

Харківські рятувальники знешкодили десятки одиниць вибухонебезпечних предметів

Оперативна ситуація по Харківщині на 8 жовтня 2025 року від ДСНС.


Харківські рятувальники знешкодили десятки одиниць вибухонебезпечних предметів
Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом доби з 7 по 8 жовтня 2025 року харківські рятувальники  здійснили 35 оперативних виїздів:
  • 19 – на ліквідацію пожеж, 4 з яких пов’язані з ворожими обстрілами;
  • 4 – проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;
  • 9 – на допомогу населенню;
  • 3 – інші виїзди.
Пожежі через ворожі обстріли надзвичайник загасили у
  • Куп’янському,
  • Лозівському та
  • Ізюмському районах області.
В селі Іванівка Куп’янського району внаслідок обстрілу БпЛА горіла господарча споруда та автомобіль на площі пожежі 60 м кв. Постраждалих немає.
 
За добу ліквідовано 7 пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 3,6 га.
 
Сапери ДСНС вилучили та знешкодили 80 одиниць вибухонебезпечних предметів.
 
Вдень, у полі поблизу села Вербівка Ізюмського району підарвався трактор на невідомому вибухонебезпечному предметі, постраждав водій, 1978 року народження, техніка зазнала пошкоджень.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині українські підрозділи відбили 37 атак ворога.
 
Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків, пожежі
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.10 Армія ТЦК матимуть доступ до особистих даних українців 08.10 Надзвичайні події Від ударів росіян постраждали 9 селищ Харківської області 08.10 Армія На Харківщині українські підрозділи відбили 37 атак ворога
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 