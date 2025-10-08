08.10.2025 08:59 Дмитро Колонєй
Від ударів росіян постраждали 9 селищ Харківської області
Оперативна ситуація по Харківській області на 8 жовтня 2025 року від ХОВА.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, за добу ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів Харківської області.
Росіяни застосували проти мирних селищ області
-
1 КАБ;
-
3 БпЛА типу «Молнія»;
-
2 fpv-дрони;
-
2 БпЛА (тип встановлюється).
Через обстріл села Новоосинове Курилівської громади постраждав 55-річний чоловік.
Від вибуху невідомого предмету в селі Вербівка Балаклійської громади постраждав 47-річний чоловік.
у Куп'янському районі пошкоджено
-
2 приватні будинки (м. Куп'янськ, с. Новоосинове),
-
господарчу споруду (с. Іванівка);
у Ізюмському районі пошкоджено
-
приватний будинок,
-
автомобіль (с. Піски-Радьківські),
-
автомобіль екстреної медичної допомоги (сел. Борова).
Повністю відновлено електропостачання в Харкові.
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій
-
за добу прийняв 187 людей.
-
залишилася 51 людина.
-
всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 6581 людину.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що харківські рятувальники знешкодили
десятки одиниць вибухонебезпечних предметів.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0