    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Від ударів росіян постраждали 9 селищ Харківської області
08.10.2025  08:59   Дмитро Колонєй

Від ударів росіян постраждали 9 селищ Харківської області

Оперативна ситуація по Харківській області на 8 жовтня 2025 року від ХОВА.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, за добу ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів Харківської області.  
 
Росіяни застосували проти мирних селищ області
  • 1 КАБ;
  • 3 БпЛА типу «Молнія»;
  • 2 fpv-дрони;
  • 2 БпЛА (тип встановлюється).
Через обстріл села Новоосинове Курилівської громади постраждав 55-річний чоловік. 
 
 
Від вибуху невідомого предмету в селі Вербівка Балаклійської громади постраждав 47-річний чоловік.
 
у Куп'янському районі пошкоджено
  • 2 приватні будинки (м. Куп'янськ, с. Новоосинове),
  • господарчу споруду (с. Іванівка);
у Ізюмському районі пошкоджено
  • приватний будинок,
  • автомобіль (с. Піски-Радьківські),
  • автомобіль екстреної медичної допомоги (сел. Борова).
Повністю відновлено електропостачання в Харкові.
 
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій
  • за добу прийняв 187 людей.
  • залишилася 51 людина.
  • всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 6581 людину.
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що харківські рятувальники знешкодили десятки одиниць вибухонебезпечних предметів.
 
Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.10 Армія ТЦК матимуть доступ до особистих даних українців 08.10 Надзвичайні події Харківські рятувальники знешкодили десятки одиниць вибухонебезпечних предметів 08.10 Армія На Харківщині українські підрозділи відбили 37 атак ворога
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 