08.10.2025 09:23 Дмитро Колонєй

Правоохоронці Харківщини показали, як виглядають після ударів росіян мирні села області

Поліція Харківщини задокументувала наслідки воєнних злочинів

Як повідомляє РЕДПОСТ , впродовж минулої доби окупанти били по Ізюмському та Куп’янському районах. Проти мирного населення військові РФ застосували КАБи та безпілотники різних типів.

У селищі Борова FPV-дрон влучив в припаркований службовий автомобіль екстреної допомоги. Потерпілих осіб немає.

У Куп’янському районі через обстріл постраждала людина. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди.

7 жовтня 2025 року поліцейські провели 26 оглядів місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 19 кримінальними провадженнями, пов’язаними зі збройною агресією росіян.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Харківщини внесли до ЄРДР відомості щодо 26 781 воєнного злочину, скоєного на території області.

Триває евакуація з населених пунктів, що зазнають постійних обстрілів і в яких оголошено обов’язкову евакуацію. Усі, хто бажає виїхати з небезпечних районів, можуть звернутися до поліції за телефоном 102.

