08.10.2025  09:23   Дмитро Колонєй

Правоохоронці Харківщини показали, як виглядають після ударів росіян мирні села області

Поліція Харківщини задокументувала наслідки воєнних злочинів

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, впродовж минулої доби окупанти били по Ізюмському та Куп’янському районах. Проти мирного населення військові РФ застосували КАБи та безпілотники різних типів.
 
  • У селищі Борова FPV-дрон влучив  в припаркований службовий автомобіль екстреної допомоги. Потерпілих осіб немає.
  • У Куп’янському районі через обстріл постраждала людина. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди.
 
7 жовтня 2025 року поліцейські провели 26 оглядів місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 19 кримінальними провадженнями, пов’язаними зі збройною агресією росіян. 
 
 
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Харківщини внесли до ЄРДР відомості щодо 26 781 воєнного злочину, скоєного на території області. 
 
 
 
Триває евакуація з населених пунктів, що зазнають постійних обстрілів і в яких оголошено обов’язкову евакуацію. Усі, хто бажає виїхати з небезпечних районів, можуть звернутися до поліції за телефоном 102.
 
