08.10.2025 10:03 Дмитро Колонєй

Який радіаційний фон в Харкові та області на 8 жовтня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 8 жовтня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) становить:

Золочів - 11

Харків - 13

Богодухів - 11

Коломак - 15

Великий Бурлук - 12

Печеніги - 12

Слобожанське - 14

Куп’янськ -

Берестин - 11

Лозова - 13

Ізюм - 12

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 7 жовтня 2025 року.