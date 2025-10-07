07.10.2025 17:21 Дмитро Колонєй
Не буде газу у двох селищах під Харковом
У передмісті Харкова на газових мережах проведуть необхідні підготовчі роботи.
Як повідомлє РЕДПОСТ
, з 9 жовтня по 10 жовтня 2025 року фахівці Харківської міської філії «Газмережі» проведуть роботи
з підготовки системи газопостачання до осінньо-зимового періоду в с-щі Санжари та с. Нестеренки.
У зв’язку з цим тимчасово буде припинено газопостачання споживачам за адресами:
НЕСТЕРЕНКИ
-
вул. Дарвіна, буд. 1-В, 1-Д, 5-А, 6, 12, 13, 14, 22
-
в’їзд Дарвіна, буд. 7, 9
-
вул. Набережна, буд. 8, 9, 11, 13
-
в’їзд Набережний, буд. 1
-
вул. Полтавський Шлях, буд. 11, 13, 15
-
вул. О. Пчілки (Чайковського), буд. 2, 3, 4, 6, 9, 14, 21, 24, 31, 35, 36, 39, 40, 42, 50, 44, 12
-
пров. О. Пчілки (Чайковського), буд. 3, 5, 6, 11, 4
-
в’їзд Троїцький, буд. 6
САНЖАРИ
-
вул. Станційна, буд. 2, 3, 4, 4-А, 4-Б
Газовики вибачаються за незручності та просять споживачів бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що у деяких селах Люботинської громади тимчасово не буде газу
та де саме.
