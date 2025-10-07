    
07.10.2025  17:21   Дмитро Колонєй

Не буде газу у двох селищах під Харковом

У передмісті Харкова на газових мережах проведуть необхідні підготовчі роботи.


Як повідомлє РЕДПОСТ, з 9 жовтня по 10 жовтня 2025 року фахівці Харківської міської філії «Газмережі» проведуть роботи з підготовки системи газопостачання до осінньо-зимового періоду в с-щі Санжари та с. Нестеренки.
 
У зв’язку з цим тимчасово буде припинено газопостачання споживачам за адресами:
 

НЕСТЕРЕНКИ

  • вул. Дарвіна, буд. 1-В,  1-Д,  5-А,  6,  12,  13,  14,  22
  • в’їзд Дарвіна, буд. 7,  9
  • вул. Набережна, буд. 8,  9,  11,  13
  • в’їзд Набережний, буд. 1
  • вул. Полтавський Шлях, буд. 11,  13,  15
  • вул. О. Пчілки (Чайковського), буд. 2,  3,  4,  6,  9,  14,  21,  24,  31,  35,  36,  39,  40,  42,  50,  44,  12
  • пров. О. Пчілки (Чайковського), буд. 3,  5,  6,  11,  4
  • в’їзд Троїцький, буд. 6

САНЖАРИ

  • вул. Станційна, буд. 2,  3,  4,  4-А,  4-Б
 
Газовики вибачаються за незручності та просять споживачів бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами.
 
