07.10.2025 17:21 Дмитро Колонєй

Не буде газу у двох селищах під Харковом

У передмісті Харкова на газових мережах проведуть необхідні підготовчі роботи.



Як повідомлє РЕДПОСТ , з 9 жовтня по 10 жовтня 2025 року фахівці Харківської міської філії «Газмережі» проведуть роботи з підготовки системи газопостачання до осінньо-зимового періоду в с-щі Санжари та с. Нестеренки.

У зв’язку з цим тимчасово буде припинено газопостачання споживачам за адресами:

НЕСТЕРЕНКИ вул. Дарвіна, буд. 1-В, 1-Д, 5-А, 6, 12, 13, 14, 22

в’їзд Дарвіна, буд. 7, 9

вул. Набережна, буд. 8, 9, 11, 13

в’їзд Набережний, буд. 1

вул. Полтавський Шлях, буд. 11, 13, 15

вул. О. Пчілки (Чайковського), буд. 2, 3, 4, 6, 9, 14, 21, 24, 31, 35, 36, 39, 40, 42, 50, 44, 12

пров. О. Пчілки (Чайковського), буд. 3, 5, 6, 11, 4

в’їзд Троїцький, буд. 6 САНЖАРИ вул. Станційна, буд. 2, 3, 4, 4-А, 4-Б

Газовики вибачаються за незручності та просять споживачів бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами.

