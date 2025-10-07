07.10.2025 11:15 Віталій Хіневич

У деяких селах Люботинської громади тимчасово не буде газу: список адрес

Харківська міська філія «Газмережі» проведе роботи на газових мережах у Люботинській громаді.

З 8 жовтня по 10 жовтня 2025 року фахівці Харківської міської філії «Газмережі» проведуть роботи з підготовки системи газопостачання до осінньо-зимового періоду в смт Манченки, с. Мищенки та Горіхове, передає РЕДПОСТ.

У зв’язку з цим тимчасово буде припинено газопостачання споживачам за адресами:

смт Манченки, с. Мищенки:

вул. Коцюбинського, буд. 8, 9, 21, 20, 2, 10, 5, 6, 4, 16, 12, 14, 3, 30, 7, 26, 3

пров. Коцюбинського, буд. 24, 19, 1, 2-А, 8, 10, 16, 15, 17, 15-А, 11, 12, 4

вул. Лесі Українки, буд. 9, 4, 23-А, 25, 2, 11, 19, 16, 14, 10, 5, 17, 31, 21, 3, 23

пров. Лесі Українки, буд. 5, 4, 9, 1, 3, 7, 2, 6

вул. Руслана Шимона (Маяковського), буд. 94, 71, 72, 83, 70, 56, 54, 61-А, 68, 111, 89, 117, 108, 63, 119, 98, 86, 60, 62, 53, 78, 46, 67, 84, 91-Б, 73, 80, 90, 57, 50, 82, 61, 96, 91-А, 88, 105, 64, 107, 52, 92

в’їзд Квітки-Основ’яненка (Маяковського), буд. 2

вул. Івана Богуна (Бородіна), буд. 22-А, 9, 13, 8, 24, 6, 22, 18, 1, 14, 16, 11, 7, 10, 2

пров. Козацький (Бородіна), буд. 14, 13, 16-А, 5, 8, 15, 2, 9, 4, 6, 1, 11

вул. Мічуріна, буд. 3, 2-А, 13, 1

вул. Широка (Чкалова), буд. 22, 37, 39, 35, 8, 21, 17, 4-А, 10, 12, 19, 24, 31, 30, 28, 41

вул. Культури (Комсомольська), буд. 23, 20, 21, 31, 15, 8, 25, 29, 12, 9, 19, 22, 1, 13, 14, 26, 33, 18, 6

вул. Залізнична, буд. 10, 14, 16, 6-А, 18, 2, 1-Д

вул. Вільшанська (Ольшанська), буд. 23, 20, 6-А, 7, 16, 2, 8, 28, 31, 26, 9, 22

вул. Степова, буд. 16, 28, 29, 25, 17

вул. Весняна, буд. 4, 3, 5

вул. Літня, буд. 8, 6, 36

село Горіхове:

вул. Успішна, буд. 3, 14, 5, 16, 7-А, 27, 36, 25, 12, 2, 8, 11, 18, 28, 26, 13, 1

«Просимо споживачів бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами.

Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання», - йдеться у повідомленні.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові повністю відновили електропостачання після масованої атаки дронами 5 жовтня.