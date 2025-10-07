07.10.2025 11:08 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 7 жовтня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 7 жовтня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) становить:

Харків – 14

Золочів – 13

Богодухів – 11

Коломак – 13

Великий Бурлук – 11

Печеніги – 10

Слобожанське – 15

Берестин – 11

Лозова – 10

Ізюм – 10

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

