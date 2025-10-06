06.10.2025 10:30 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 6 жовтня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 6 жовтня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) становить:

Харків – 15

Золочів – 15

Богодухів – 10

Коломак – 11

Великий Бурлук – 11

Печеніги – 10

Слобожанське – 12

Куп’янськ –

Берестин – 12

Лозова – 10

Ізюм – 10

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

