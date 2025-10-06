Рекорд України з найтривалішого бурпі встановили в Харкові

Бігун Сергій Прескорнік виконав понад дві з половиною тисячі бурпі, долаючи дистанцію у кілька кілометрів. Його результат офіційно внесли до Національного реєстру рекордів України.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міську раду, в Харкові встановили новий рекорд України — «Найдовша відстань виконання вправи бурпі».
Автором рекорду став відомий бігун Сергій Прескорнік. Спортсмен протягом 7 годин 7 хвилин безперервно виконував вправу, зробивши 2716 бурпі та подолавши дистанцію у 5 кілометрів.
Рекорд було зафіксовано представниками Національного реєстру рекордів. За словами організаторів, досягнення Прескорніка демонструє надзвичайну витривалість і силу духу спортсмена, який поєднав кардіонавантаження з силовою роботою протягом кількох годин поспіль.
