02.10.2025 11:48 Рита Парфенова

У Харкові відбувся турнір з більярду до Дня захисників України

Ветерани, військовослужбовці та представники силових структур змагалися за кубки та медалі у турнірі з більярду.

У Харкові пройшов турнір з більярду, присвячений Дню захисників і захисниць України та Дню українського козацтва. Захід організовано за ініціативою міського голови Ігоря Терехова. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

У змаганнях взяли участь 12 команд по три гравці у кожній. Серед учасників були ветерани війни, військовослужбовці та представники сектору безпеки й оборони України.

Від команди ГУНП у Харківській області виступили заступник начальника відділу поліції №2 ХРУП №1 Павло Іванченко, головний спеціаліст відділу правового забезпечення Андрій Агарков та начальник сектору логістики ХРУП №2 Віталій Бондаренко.

За результатами турніру перше місце здобула команда 4-го прикордонного загону, друге — команда 92-ї окремої штурмової бригади, а третє місце розділили команди ГУНП у Харківській області та ДСНС. Переможці отримали кубки та медалі.

