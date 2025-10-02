У Харкові відбувся турнір з більярду до Дня захисників України

Ветерани, військовослужбовці та представники силових структур змагалися за кубки та медалі у турнірі з більярду.
У Харкові пройшов турнір з більярду, присвячений Дню захисників і захисниць України та Дню українського козацтва. Захід організовано за ініціативою міського голови Ігоря Терехова. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
У змаганнях взяли участь 12 команд по три гравці у кожній. Серед учасників були ветерани війни, військовослужбовці та представники сектору безпеки й оборони України.
Від команди ГУНП у Харківській області виступили заступник начальника відділу поліції №2 ХРУП №1 Павло Іванченко, головний спеціаліст відділу правового забезпечення Андрій Агарков та начальник сектору логістики ХРУП №2 Віталій Бондаренко.
За результатами турніру перше місце здобула команда 4-го прикордонного загону, друге — команда 92-ї окремої штурмової бригади, а третє місце розділили команди ГУНП у Харківській області та ДСНС. Переможці отримали кубки та медалі.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що Слобожанські «Скіфи» вибороли 21 медаль на Strong Spirits Games–2025.
Комментариев: 0
Сьогодні варто приділяти увагу емоціям і спілкуванню з близькими. Нові знайомства та контакти принесуть цікаві можливості.
У Харкові цього дня сонце рідко з’являтиметься з-за хмар. Вранці дощитиме.
2 жовтня, у день народження основоположника філософії та стратегії ненасильства Махатми Ганді, відзначається День ненасильства.
влажность:
давление:
ветер: