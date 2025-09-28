    
Главная Новини Харкова Спорт Слобожанські «Скіфи» вибороли 21 медаль на Strong Spirits Games–2025 (фото)
28.09.2025  15:38   Рита Парфенова

Слобожанські «Скіфи» вибороли 21 медаль на Strong Spirits Games–2025 (фото)

Ветерани та військовослужбовці 5 Слобожанської бригади НГУ стали ядром харківської делегації та здобули 21 медаль для України. На змаганнях Strong Spirits Games – 2025 у Мадриді українська збірна виступала серед учасників з п’яти країн.

Слобожанські «Скіфи» здобули 21 медаль на Strong Spirits Games–2025

Як повідомляє РЕДПОСТ, в столиці Іспанії завершилися міжнародні змагання Strong Spirits Games–2025, які проводилися вдруге. Цьогоріч у них взяли участь спортсмени з України, Іспанії, США, Ірландії та Естонії.

До складу української збірної увійшли 62 ветерани та військовослужбовці, які брали участь у бойових діях і зазнали поранень. Харківщину представляли 11 військових, серед яких основу делегації склали п’ятеро гвардійців 5 Слобожанської бригади «Скіф» Національної гвардії України.

Слобожанські «Скіфи» здобули 21 медаль на Strong Spirits Games–2025

Вони змагалися у таких адаптивних дисциплінах:

  • жим штанги лежачи;
  • гирьовий спорт;
  • веслування на тренажері;
  • аеробайк.

У підсумку Слобожанські «Скіфи» вибороли для України 21 нагороду4 золоті, 8 срібних та 9 бронзових медалей.

Слобожанські «Скіфи» здобули 21 медаль на Strong Spirits Games–2025

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що бійці 5 Слобожанської бригади Національної гвардії України вибороли місце у національній збірній на міжнародних змаганнях серед ветеранів Strong Spirit’s Games-2025, що пройдуть у столиці Іспанії.

Слобожанські «Скіфи» здобули 21 медаль на Strong Spirits Games–2025

Слобожанські «Скіфи» здобули 21 медаль на Strong Spirits Games–2025

Слобожанські «Скіфи» здобули 21 медаль на Strong Spirits Games–2025

Тэги:  спорт, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.09 Спорт У Харкові відбувся етап з шахів Спартакіади-2025 25.09 Спорт Харківські стрибуни на батуті триумфально виступили на чемпіонаті України 24.09 Спорт Харківські спортсмени здобули 20 медалей на національних змаганнях з BMX
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 