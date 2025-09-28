28.09.2025 15:38 Рита Парфенова

Слобожанські «Скіфи» вибороли 21 медаль на Strong Spirits Games–2025 (фото)

Ветерани та військовослужбовці 5 Слобожанської бригади НГУ стали ядром харківської делегації та здобули 21 медаль для України. На змаганнях Strong Spirits Games – 2025 у Мадриді українська збірна виступала серед учасників з п’яти країн.

Як повідомляє РЕДПОСТ, в столиці Іспанії завершилися міжнародні змагання Strong Spirits Games–2025, які проводилися вдруге. Цьогоріч у них взяли участь спортсмени з України, Іспанії, США, Ірландії та Естонії.

До складу української збірної увійшли 62 ветерани та військовослужбовці, які брали участь у бойових діях і зазнали поранень. Харківщину представляли 11 військових, серед яких основу делегації склали п’ятеро гвардійців 5 Слобожанської бригади «Скіф» Національної гвардії України.

Вони змагалися у таких адаптивних дисциплінах:

жим штанги лежачи;

гирьовий спорт;

веслування на тренажері;

аеробайк.

У підсумку Слобожанські «Скіфи» вибороли для України 21 нагороду – 4 золоті, 8 срібних та 9 бронзових медалей.

