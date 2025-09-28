Прикордонники знищили позиції окупантів під Вовчанськом (відео)

На Південно-Слобожанському напрямку військові бригади «Гарт» завдали ударів по силах противника. Уражено пункт запуску дронів, засоби зв’язку, вантажівку з боєкомплектом та особовим складом. Ліквідовано сім російських військових.
Прикордонники у складі Сил оборони України продовжують бойові завдання на півночі Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Держприкордонслужбу України.
У районі Вовчанська розвідувально-ударні групи БпЛА разом з артилерійськими підрозділами відпрацювали по позиціях окупантів. Під час операції було:
Раніше РЕДПОСТ показав відео, як FPV-дрони «Сталевого кордону» знищили укриття та живу силу ворога на Харківщині.
