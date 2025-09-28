    
Главная Новини Харкова Армія Прикордонники знищили позиції окупантів під Вовчанськом (відео)
28.09.2025  14:52   Рита Парфенова

Прикордонники знищили позиції окупантів під Вовчанськом (відео)

На Південно-Слобожанському напрямку військові бригади «Гарт» завдали ударів по силах противника. Уражено пункт запуску дронів, засоби зв’язку, вантажівку з боєкомплектом та особовим складом. Ліквідовано сім російських військових.

Прикордонники у складі Сил оборони України продовжують бойові завдання на півночі Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Держприкордонслужбу України.

У районі Вовчанська розвідувально-ударні групи БпЛА разом з артилерійськими підрозділами відпрацювали по позиціях окупантів. Під час операції було:

  • знищено місце запуску безпілотників;
  • уражено засоби зв’язку противника;
  • підбито вантажівку, що перевозила боєкомплект і військових;
  • ліквідовано щонайменше сімох російських військових.

Раніше РЕДПОСТ показав відео, як FPV-дрони «Сталевого кордону» знищили укриття та живу силу ворога на Харківщині.

сталевий кордон, прикордонники, харків, агрессия россии
