28.09.2025 14:52 Рита Парфенова

Прикордонники знищили позиції окупантів під Вовчанськом (відео)

На Південно-Слобожанському напрямку військові бригади «Гарт» завдали ударів по силах противника. Уражено пункт запуску дронів, засоби зв’язку, вантажівку з боєкомплектом та особовим складом. Ліквідовано сім російських військових.

Прикордонники у складі Сил оборони України продовжують бойові завдання на півночі Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Держприкордонслужбу України.

У районі Вовчанська розвідувально-ударні групи БпЛА разом з артилерійськими підрозділами відпрацювали по позиціях окупантів. Під час операції було:

знищено місце запуску безпілотників;

уражено засоби зв’язку противника;

підбито вантажівку, що перевозила боєкомплект і військових;

ліквідовано щонайменше сімох російських військових.

