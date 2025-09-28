Харитонів день і сила пристріту: кого найчастіше «зурочують» та як захиститися

28 вересня за Новоюліанським календарем українські віряни вшановують пам’ять Харитона Сповідника. Народна традиція вважає цей день небезпечним – високий ризик підхопити пристріт, захворіти чи навіть посваритися з близькими.
Як повідомляє РЕДПОСТ/, експерти пояснили, кого найлегше зурочити та як захиститися від негативної енергетики.
У народі здавна казали: «Харитон в хаті нашкодив». 28 вересня рекомендували не братися за важливі справи й уникати конфліктів. Уважалося, що цього дня особливо легко наврочити людину, тому радили більше часу проводити вдома й берегтися від сторонніх очей.
Фахівці з езотерики та психології вважають, що найбільш вразливими до негативного впливу є люди зі світлими очима – блакитними, сірими та сіро-блакитними.
Психологи наголошують: уразливість до наврочення залежить не тільки від кольору очей. Велике значення має внутрішня стійкість, самоусвідомлення та емоційний баланс. Людина, яка веде гармонійний спосіб життя і не піддається страхам, менш схильна до будь-яких енергетичних впливів.
Езотерики переконують, що щирі молитви й налаштованість на гармонію зі світом допомагають зберегти захист. А психологи радять працювати над особистою впевненістю й емоційною стабільністю.
