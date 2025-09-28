    
28.09.2025  13:34   Рита Парфенова

Харитонів день і сила пристріту: кого найчастіше «зурочують» та як захиститися

28 вересня за Новоюліанським календарем українські віряни вшановують пам’ять Харитона Сповідника. Народна традиція вважає цей день небезпечним – високий ризик підхопити пристріт, захворіти чи навіть посваритися з близькими.

Як повідомляє РЕДПОСТ/, експерти пояснили, кого найлегше зурочити та як захиститися від негативної енергетики.

«Харитон в хаті нашкодив»

У народі здавна казали: «Харитон в хаті нашкодив». 28 вересня рекомендували не братися за важливі справи й уникати конфліктів. Уважалося, що цього дня особливо легко наврочити людину, тому радили більше часу проводити вдома й берегтися від сторонніх очей.

На кого найбільше діє пристріт

Фахівці з езотерики та психології вважають, що найбільш вразливими до негативного впливу є люди зі світлими очима – блакитними, сірими та сіро-блакитними.

  • Світлі очі пропускають більше енергії, тому їхні власники чутливіші до зовнішніх впливів.
  • Темні очі мають сильніший «енергетичний імунітет».
  • Зеленоокі навіть здатні «відбивати» пристріт – негатив повертається до того, хто намагався нашкодити.

Думка психологів

Психологи наголошують: уразливість до наврочення залежить не тільки від кольору очей. Велике значення має внутрішня стійкість, самоусвідомлення та емоційний баланс. Людина, яка веде гармонійний спосіб життя і не піддається страхам, менш схильна до будь-яких енергетичних впливів.

Як захиститися від енергетичних атак

  • підтримувати гармонійні стосунки з людьми;
  • уникати негативного оточення;
  • більше часу проводити в спілкуванні з тими, хто надихає;
  • практикувати молитву чи медитацію для внутрішнього спокою.

Езотерики переконують, що щирі молитви й налаштованість на гармонію зі світом допомагають зберегти захист. А психологи радять працювати над особистою впевненістю й емоційною стабільністю.

