28.09.2025 12:40 Рита Парфенова

Поліція Харківщини продовжує збирати докази воєнних злочинів рф (фото)

Через атаки країни-агресора постраждала одна людина. Правоохоронці документують наслідки обстрілів та внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Протягом доби під ворожим вогнем перебували населені пункти Куп’янського, Харківського, Лозівського, Берестинського та Ізюмського районів. Російські війська застосовували касетні авіабомби та безпілотні літальні апарати різних типів.

Через влучання дрона у селі Купʼянського району поранено цивільного чоловіка. Також стало відомо про постраждалу 26 вересня місцеву жительку у селі Кіндрашівка.

Внаслідок атак у Харківському, Куп’янському та Берестинському районах пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. У селі Борова внаслідок падіння безпілотника загорілася суха трава.

27 вересня поліцейські здійснили огляди місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальні провадження, пов’язані зі збройною агресією російської федерації. З початку повномасштабного вторгнення слідчі Харківщини внесли до ЄРДР відомості щодо воєнних злочинів, скоєних на території області.

