Поліція Харківщини продовжує збирати докази воєнних злочинів рф (фото)

Через атаки країни-агресора постраждала одна людина. Правоохоронці документують наслідки обстрілів та внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Внаслідок атак у Харківському, Куп’янському та Берестинському районах пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. У селі Борова внаслідок падіння безпілотника загорілася суха трава.
27 вересня поліцейські здійснили огляди місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальні провадження, пов’язані зі збройною агресією російської федерації. З початку повномасштабного вторгнення слідчі Харківщини внесли до ЄРДР відомості щодо воєнних злочинів, скоєних на території області.
