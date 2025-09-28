    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Поліція Харківщини продовжує збирати докази воєнних злочинів рф (фото)
28.09.2025  12:40   Рита Парфенова

Поліція Харківщини продовжує збирати докази воєнних злочинів рф (фото)

Через атаки країни-агресора постраждала одна людина. Правоохоронці документують наслідки обстрілів та внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Поліція Харківщини фіксує воєнні злочини рф

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Протягом доби під ворожим вогнем перебували населені пункти Куп’янського, Харківського, Лозівського, Берестинського та Ізюмського районів. Російські війська застосовували касетні авіабомби та безпілотні літальні апарати різних типів.
 
Через влучання дрона у селі Купʼянського району поранено цивільного чоловіка. Також стало відомо про постраждалу 26 вересня місцеву жительку у селі Кіндрашівка.
 

Поліція Харківщини фіксує воєнні злочини рф

Внаслідок атак у Харківському, Куп’янському та Берестинському районах пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. У селі Борова внаслідок падіння безпілотника загорілася суха трава.

27 вересня поліцейські здійснили огляди місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальні провадження, пов’язані зі збройною агресією російської федерації. З початку повномасштабного вторгнення слідчі Харківщини внесли до ЄРДР відомості щодо воєнних злочинів, скоєних на території області.

Поліція Харківщини фіксує воєнні злочини рф

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби під ударами російських військ опинилися сім населених пунктів Харківської області.
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
28.09 Надзвичайні події Як виглядає село Івашки на Харківщині після кількаденних обстрілів (відео) 28.09 Надзвичайні події Російські безпілотники «Молнія» та FPV-дрони пошкодили інфраструктуру на Харківщині 26.09 Надзвичайні події Як виглядає торгівельний центр у Харкові після удару росіян (фото, відео)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 