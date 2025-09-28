Як виглядає село Івашки на Харківщині після кількаденних обстрілів (відео)

Відео показує наслідки кількаденних атак російських FPV-дронів на село Івашки Золочівської громади. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди та енергомережі, постраждалих немає.
Село Івашки Золочівської громади зазнало кількаденних обстрілів FPV-дронами з боку російських військ. Про це повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, передає РЕДПОСТ.
Начальник адміністрації зазначив, що це яскравий приклад наслідків «русского мира» для цивільних територій.
