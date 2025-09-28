28.09.2025 11:11 Рита Парфенова

Як виглядає село Івашки на Харківщині після кількаденних обстрілів (відео)

Відео показує наслідки кількаденних атак російських FPV-дронів на село Івашки Золочівської громади. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди та енергомережі, постраждалих немає.

Село Івашки Золочівської громади зазнало кількаденних обстрілів FPV-дронами з боку російських військ. Про це повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, передає РЕДПОСТ.

Хронологія атак:

22 вересня, 16:30 – FPV-дрони знищили приватний будинок, пошкоджені господарчі споруди та енергомережі.

– FPV-дрони знищили приватний будинок, пошкоджені господарчі споруди та енергомережі. 25 вересня, 13:30 – під влучання потрапив приватний будинок та господарчі споруди.

– під влучання потрапив приватний будинок та господарчі споруди. 26 вересня, близько 05:00 – FPV-дрони пошкодили одноповерховий багатоквартирний будинок, господарчі споруди та енергомережі. Люди не постраждали.

– FPV-дрони пошкодили одноповерховий багатоквартирний будинок, господарчі споруди та енергомережі. Люди не постраждали. 26 вересня, 17:30 – внаслідок влучань згоріли приватний будинок, сарай та господарчі споруди. Жертв немає.

Начальник адміністрації зазначив, що це яскравий приклад наслідків «русского мира» для цивільних територій.

