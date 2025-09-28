    
28.09.2025  11:11   Рита Парфенова

Як виглядає село Івашки на Харківщині після кількаденних обстрілів (відео)

Відео показує наслідки кількаденних атак російських FPV-дронів на село Івашки Золочівської громади. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди та енергомережі, постраждалих немає.

Село Івашки Золочівської громади зазнало кількаденних обстрілів FPV-дронами з боку російських військ. Про це повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, передає РЕДПОСТ.

Хронологія атак:

  • 22 вересня, 16:30 – FPV-дрони знищили приватний будинок, пошкоджені господарчі споруди та енергомережі.
  • 25 вересня, 13:30 – під влучання потрапив приватний будинок та господарчі споруди.
  • 26 вересня, близько 05:00 – FPV-дрони пошкодили одноповерховий багатоквартирний будинок, господарчі споруди та енергомережі. Люди не постраждали.
  • 26 вересня, 17:30 – внаслідок влучань згоріли приватний будинок, сарай та господарчі споруди. Жертв немає.

Начальник адміністрації зазначив, що це яскравий приклад наслідків «русского мира» для цивільних територій.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби під ударами російських військ опинилися сім населених пунктів Харківської області.

 

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
