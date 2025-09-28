28.09.2025 10:49 Рита Парфенова

У Харкові розшукують 18-річного Назара Удода

Хлопець п’ять днів не повериався додому. Усіх, хто бачив Назара, просять повідомляти правоохоронців.

У Харкові розшукують 18-річного Назара Удода. Про це повідомили у пошуково-рятувальному загоні «Троянда на руці», передає РЕДПОСТ.

О 09:00 23 вересня він вийшов з дому по провулку Сергія Єфремова і станом на ранок 28 вересня додому не повернувся.

Останній раз його бачили в районі «Круглого ринку» на Салтівці.

Назар був одягнений у:

сіру кофту з капюшоном;

сірі спортивні штани;

білі кросівки з чорними смугами.

Прохання до всіх, хто має будь-яку інформацію про місцезнаходження Назара Удода, телефонувати за номерами +38 098 388 8649 або 102.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що ювенальні поліцейські оперативно розшукали підлітків, зниклих у Харкові та області.