    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Ювенальні поліцейські оперативно розшукали підлітків, зниклих у Харкові та області
25.09.2025  13:01   Рита Парфенова

Ювенальні поліцейські оперативно розшукали підлітків, зниклих у Харкові та області

Протягом одного дня правоохоронці знайшли 13-річну дівчину та 14-річного хлопця, які вчасно не повернулися додому

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
24 вересня до Ізюмського районного управління поліції звернулася 41-річна жінка з повідомленням про зникнення своєї 13-річної доньки. Дівчина з дозволу матері пішла до подруги, але не повідомила адресу та не повернулася додому до ранку. На телефонні дзвінки вона не відповідала.
 
Особовий склад поліції негайно розпочав пошуки: правоохоронці опитали знайомих родини та друзів дівчини. Уже за годину було встановлено її місцеперебування — вона перебувала у подруги. Протиправних дій щодо неповнолітньої не скоєно.
 
Того ж дня до Харківського районного управління поліції № 1 звернулася 40-річна жінка про зникнення свого 14-річного сина. Хлопець пішов гуляти та не повернувся у встановлений час. Ювенальна превенція оперативно зорієнтувала особовий склад на пошук підлітка.
 
Вже найближчим часом місцезнаходження хлопця було встановлено — він проводив час із друзями в центрі Харкова. З обома підлітками проведено профілактичну бесіду, щоб попередити повторні випадки зникнення.
 
Поліція наголошує на важливості батьківської уваги та закликає у разі зникнення дітей негайно телефонувати на номер 102.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що поліція розшукала двох неповнолітніх дівчат, які зникли з будинку сімейного типу на Харківщині.

 

