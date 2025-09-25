25.09.2025 13:01 Рита Парфенова

Ювенальні поліцейські оперативно розшукали підлітків, зниклих у Харкові та області

Протягом одного дня правоохоронці знайшли 13-річну дівчину та 14-річного хлопця, які вчасно не повернулися додому

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

24 вересня до Ізюмського районного управління поліції звернулася 41-річна жінка з повідомленням про зникнення своєї 13-річної доньки. Дівчина з дозволу матері пішла до подруги, але не повідомила адресу та не повернулася додому до ранку. На телефонні дзвінки вона не відповідала.

Особовий склад поліції негайно розпочав пошуки: правоохоронці опитали знайомих родини та друзів дівчини. Уже за годину було встановлено її місцеперебування — вона перебувала у подруги. Протиправних дій щодо неповнолітньої не скоєно.

Того ж дня до Харківського районного управління поліції № 1 звернулася 40-річна жінка про зникнення свого 14-річного сина. Хлопець пішов гуляти та не повернувся у встановлений час. Ювенальна превенція оперативно зорієнтувала особовий склад на пошук підлітка.

Вже найближчим часом місцезнаходження хлопця було встановлено — він проводив час із друзями в центрі Харкова. З обома підлітками проведено профілактичну бесіду, щоб попередити повторні випадки зникнення.

Поліція наголошує на важливості батьківської уваги та закликає у разі зникнення дітей негайно телефонувати на номер 102.