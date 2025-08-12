12.08.2025 11:25 Рита Парфенова

Поліція розшукала двох неповнолітніх дівчат, які зникли з будинку сімейного типу на Харківщині

За кілька годин правоохоронці знайшли 14- та 15-річних дівчат, які самовільно покинули дім і не виходили на зв’язок, повернувши їх додому без кримінальних інцидентів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Уранці 11 серпня до поліції надійшло повідомлення про зникнення двох вихованок будинку сімейного типу віком 14 та 15 років, які самі пішли з дому і не виходили на зв’язок.

До пошуків залучили особовий склад, ювенальну превенцію та дільничних офіцерів. Правоохоронці перевірили можливі локації, поспілкувалися з друзями дівчат та переглянули відеозаписи.

За кілька годин неповнолітніх знайшли у селі Куми Берестинського району, де з ними не сталося нічого кримінального. Підлітків повернули додому.

Правоохоронці наголосили батькам і опікунам слідкувати за колом спілкування дітей та їхнім емоційним станом, аби своєчасно реагувати на зміни у поведінці.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав про хлопчика, який втік з дому та спав у халабуді.