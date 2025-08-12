    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Поліція розшукала двох неповнолітніх дівчат, які зникли з будинку сімейного типу на Харківщині
12.08.2025  11:25   Рита Парфенова

Поліція розшукала двох неповнолітніх дівчат, які зникли з будинку сімейного типу на Харківщині

За кілька годин правоохоронці знайшли 14- та 15-річних дівчат, які самовільно покинули дім і не виходили на зв’язок, повернувши їх додому без кримінальних інцидентів.

Розшук неповнолітніх дівчат на Харківщині завершено: знайдені та повернені додому

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Уранці 11 серпня до поліції надійшло повідомлення про зникнення двох вихованок будинку сімейного типу віком 14 та 15 років, які самі пішли з дому і не виходили на зв’язок.

До пошуків залучили особовий склад, ювенальну превенцію та дільничних офіцерів. Правоохоронці перевірили можливі локації, поспілкувалися з друзями дівчат та переглянули відеозаписи.

За кілька годин неповнолітніх знайшли у селі Куми Берестинського району, де з ними не сталося нічого кримінального. Підлітків повернули додому.

Правоохоронці наголосили батькам і опікунам слідкувати за колом спілкування дітей та їхнім емоційним станом, аби своєчасно реагувати на зміни у поведінці.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав про хлопчика, який втік з дому та спав у халабуді.

Тэги:  розшук, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.08 Надзвичайні події У Харкові зникла 63-річна жінка: останній раз її бачили на кладовищі 05.08 Надзвичайні події Стало відомо, де ховався хлопчик, якого розшукувала поліція під Харковом 05.08 Надзвичайні події У Харківській області розшукують 12-річного Олександра Погребного з села Курортне
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 