12.08.2025 10:55 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 12 серпня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 12 серпня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків – 11

Золочів – 10

Богодухів – 10

Коломак – 12

Великий Бурлук – 11

Печеніги – 12

Слобожанське – 11

Куп’янськ – 12

Берестин – 11

Лозова – 14

Ізюм – 10

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

