11.08.2025 10:06 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 11 серпня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 11 серпня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків – 14

Золочів – 10

Богодухів – 10

Коломак – 12

Великий Бурлук – 13

Печеніги – 11

Слобожанське – 11

Куп’янськ – 11

Берестин – 10

Лозова – 12

Ізюм – 13

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

