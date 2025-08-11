Який радіаційний фон в Харкові та області на 11 серпня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 11 серпня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 10 серпня 2025 року.
Комментариев: 0
День сприятливий для домашніх справ і проєктів без сильних емоцій. Щоб уникнути конфліктів, краще спрямувати енергію на спорт, покупки чи прості побутові завдання.
У Харкові прогнозують похмурий день, який поступово проясниться лише ввечері. Вранці та вдень йтиме дощ, що має припинитися пообіді.
11 серпня у Харкові (в різні роки) відкрилися для пасажирів станції на двох лініях метрополітену.
влажность:
давление:
ветер: