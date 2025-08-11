    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У селі Дубівка на Харківщині FPV-дрон пошкодив будинок та автомобіль
11.08.2025  09:35   Рита Парфенова

У селі Дубівка на Харківщині FPV-дрон пошкодив будинок та автомобіль

Вночі понеділка у селі Дубівка зафіксовано влучання безпілотника по приватному домоволодінню.

Новинеи Харкова: FPV-дрон пошкодив будинок та авто у Дубівці

Близько 2:00 ночі 11 серпня у селі Дубівка, Харківська область, стався обстріл з боку російських військ із застосуванням FPV-дрона. Про це повідомив начальник Дергачівскої МВА Вячеслав Задоренко, передає РЕДПОСТ.

Влучання прийшлося по приватному домоволодінню, унаслідок чого пошкоджено дах будинку та цивільний автомобіль. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Правоохоронці задокументували наслідки удару.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби російські війська обстріляли три райони Харківщини, застосувавши FPV-дрони та ударні безпілотники. Пошкоджена цивільна інфраструктура, зафіксовані нові воєнні злочини.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
