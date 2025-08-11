11.08.2025 09:35 Рита Парфенова

У селі Дубівка на Харківщині FPV-дрон пошкодив будинок та автомобіль

Вночі понеділка у селі Дубівка зафіксовано влучання безпілотника по приватному домоволодінню.

Близько 2:00 ночі 11 серпня у селі Дубівка, Харківська область, стався обстріл з боку російських військ із застосуванням FPV-дрона. Про це повідомив начальник Дергачівскої МВА Вячеслав Задоренко, передає РЕДПОСТ.

Влучання прийшлося по приватному домоволодінню, унаслідок чого пошкоджено дах будинку та цивільний автомобіль. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Правоохоронці задокументували наслідки удару.

