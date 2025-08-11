У селі Дубівка на Харківщині FPV-дрон пошкодив будинок та автомобіль

Вночі понеділка у селі Дубівка зафіксовано влучання безпілотника по приватному домоволодінню.
Близько 2:00 ночі 11 серпня у селі Дубівка, Харківська область, стався обстріл з боку російських військ із застосуванням FPV-дрона. Про це повідомив начальник Дергачівскої МВА Вячеслав Задоренко, передає РЕДПОСТ.
Влучання прийшлося по приватному домоволодінню, унаслідок чого пошкоджено дах будинку та цивільний автомобіль. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Правоохоронці задокументували наслідки удару.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби російські війська обстріляли три райони Харківщини, застосувавши FPV-дрони та ударні безпілотники. Пошкоджена цивільна інфраструктура, зафіксовані нові воєнні злочини.
Комментариев: 0
День сприятливий для домашніх справ і проєктів без сильних емоцій. Щоб уникнути конфліктів, краще спрямувати енергію на спорт, покупки чи прості побутові завдання.
У Харкові прогнозують похмурий день, який поступово проясниться лише ввечері. Вранці та вдень йтиме дощ, що має припинитися пообіді.
11 серпня у Харкові (в різні роки) відкрилися для пасажирів станції на двох лініях метрополітену.
влажность:
давление:
ветер: